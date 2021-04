Salma Hayek : Méconnaissable pour son prochain rôle, elle passe au rouge !

Desperado, Wild Wild West, Frida, Bandidas... Salma Hayek possède une impressionnante filmographie. Elle y ajoutera bientôt le film le plus attendu de l'année 2021 et a été aperçue en train de le tourner. Pour son rôle dans House of Gucci, la bombe latine s'est métamorphosée.

Comme Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino ou encore Jared Leto, Salma Hayek a posé ses valises à Rome ! Elle participe au tournage de House Of Gucci et a été surprise au travail, dans les rues de la capitale italienne, ce vendredi 23 avril 2021. L'actrice de 54 ans portait un gilet, un pull et un jogging en velours bleu nuit, ainsi que des bottes en cuir étoilées. Un autre aspect de son look qui a attiré l'attention et surpris ses millions de fans ; Salma Hayek était coiffée de cheveux rouges.

Si Salma prend cette apparence étonnante, c'est évidemment pour son rôle dans le long métrage House of Gucci, réalisé par Ridley Scott. Elle y incarne Pina Auriemma, une voyante proche de Patrizia Reggiani, l'ex-épouse de Maurizio Gucci et commanditaire de son meurtre, jouée par Lady Gaga.