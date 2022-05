Lady Gaga : Pilote d'avion renversante pour "Hold my hand" et très complice avec son "ami" Tom Cruise !

Lady Gaga et Tom Cruise réunis dans un clip ? Paramount l'a fait en dévoilant le clip de la bande-originale du film Top Gun : Maverick, tant attendu, qui sortira le 25 mai 2022 dans les salles obscures. Hold my hand, titre signé par Lady Gaga, est accompagné d'un clip sublime proposant des plans de la chanteuse, lunettes aviator et look de pilote, mais aussi des images du film avec Tom Cruise. Il s'agit du titre qui a été choisi pour illustrer le prochain blockbuster Paramount et c'est le réalisateur du film, Joe Kosinski, qui a réalisé ce clip musical.

La diva Lady Gaga s'y retrouve dans les décors épiques du nouveau film, et la vidéo permet de replonger dans des scènes émouvantes du Top Gun original de 1986. Un bonus que les nombreux fans du film culte sauront apprécier. Quant au single Hold my hand, il fait un excellent démarrage en ce début de semaine. Et Vanity Fair d'affirmer que le titre qui pourrait devenir un tube "catapulte Gaga dans la course aux Oscars de l'année prochaine". À noter que le titre a été produit par Lady Gaga et BloodPop©, avec une production supplémentaire par Benjamin Rice. Sur une photo postée par la chanteuse sur son compte Instagram, elle dépose un baiser sur la joue de son "ami" Tom Cruise. Le courant entre ces deux-là semble être bien passé.

A Star is Back

Ce titre en plus d'être la BO de ce blockbuster, à l'héritage fort, marque également le retour de la popstar, à l'écriture et à la production de musique originale pour le cinéma, après le succès de la bande originale de A Star is Born en 2018 qui a valu l'artiste un Academy Award, quatre Grammys, un BAFTA Award, un Golden Globe Award et Critics' Choice Decerner. En France, A Star Is Born a été certifié disque de diamant avec plus de 700 000 exemplaires vendus. Il s'agit également de la meilleure vente internationale en 2019 dans l'hexagone.