Festival de Cannes 2022 : Marion Cotillard, Anne Hathaway et des zombies... les 18 films en compétition dévoilés

Comme chaque année, le suspense est de mise pour la révélation de la sélection officielle du Festival de Cannes . Pour ce 75e Festival de Cannes, les grands noms du cinéma sont à nouveau au rendez-vous, de David Cronenberg aux frères Dardenne, en passant par Michel Hazanavicius ou Baz Luhrmann. Une cinquantaine de films ont été présentés parmi plus de 2 000 films soumis, rapporte France Info . Et seulement une vingtaine pourra briguer la Palme d'or. L'an dernier pour rappel c'est Julia Ducournau, réalisatrice audacieuse de Grave, qui a raflé le prix sacré pour Titane. Ce jeudi 14 avril, le 75e Festival de Cannes a dévoilé sa sélection officielle.

Cette année, David Cronenberg, James Gray, Park Chan-wook, Kelly Reichardt, George Miller et Baz Luhrmann, parmi tant d'autres, espèrent naturellement voir leur oeuvre primée. Et les acteurs au casting de ces dernières ont probablement hâte de fouler les marches du Palais des Festivals de Cannes. Ce lieu prestigieux verra cette année à nouveau des stars de renom internationales et françaises. Parmi elles, Léa Seydoux, Kristen Stewart et Viggo Mortensen – au casting du film de Cronenberg Les Crimes du futur –, Michelle Williams et John Magaro pour Showing Up de Kelly Reichardt ou encore Anthony Hopkins et Anne Hathaway entourant James Gray pour Armageddon Time. Un parterre glamour.

Michel Hazanavicius, des zombies et Romain Duris pour ouvrir le Festival

En habitué du Festival de Cannes, Arnaud Desplechin présentera Frère et Soeur, avec l'actrice française la plus internationale Marion Cotillard. Woody Harrelson (pour le film de Ruben Ostlund The Square) ou encore l'oscarisé Michel Hazanavicius, présentant Z (comme Z), film d'ouverture de cette édition, avec Romain Duris, Matilda Lutz et son épouse Berenice Bejo sont aussi attendus à Cannes, cette année. On attend également le très attendu Elvis, de Baz Luhrmann avec Tom Hanks et le jeune Austin Butler, compagnon dans la vie de Kaia Gerber. Enfin, Tom Cruise, pour Top Gun : Maverick de Joseph Kosinski et Tilda Swinton et Idris Elba pour Three Thousand Years of Longing de George Miller pourraient eux aussi également prétendre à un sacre. Attendu également le grand réalisateur sud-coréen Park Chan-wook avec Haeojil Gyeolsim.