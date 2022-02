César 2022 : Valérie Lemercier et Benoît Magimel sacrés, les "Illusions perdues" et "Annette" raflent tout !

Et les gagnants sont... Benoît Magimel, Valérie Lemercier, les Illusions perdues et Annette ! Clap de fin pour la 47e cérémonie des César, qui s'est tenue ce vendredi 25 février 2022 à Paris, sur la scène de l'Olympia. Après deux précédentes éditions délicates, entre le scandale Polanski et la crise sanitaire, la présidente Danièle Thompson et le maître de cérémonie Antoine de Caunes avaient pour mission de redonner vie à ce rendez-vous de cinéma incontournable.

A la fin d'une soirée riche en émotion, lors de laquelle un vibrant hommage a été rendu à Gaspard Ulliel, le prix du Meilleur acteur a été décerné à Benoît Magimel pour sa performance dans le film De son vivant. Au moment d'entendre son nom, le comédien a partagé sa joie avec son épouse Margot, assise à côté de lui. Le prix de la Meilleure actrice a quant à lui été remis à Valérie Lemercier pour son interprétation de Céline Dion dans le film Aline.

Autre grand favoris de cette année, le film Annette a quant à lui remporté le César de la Meilleure musique originale (remis au groupe Sparks), ainsi que celui du Meilleur son, du Meilleur montage, des Meilleurs effets visuels. Mais surtout : le prix de la Meilleure réalisation qui a été remis à Leos Carax.

Le jeune comédienne Anamaria Vartolomei est quant à elle repartie avec le prix du Meilleur espoir féminin pour son rôle dans le film L'Evènement, tandis que celui du Meilleur espoir masculin a été décerné à Benjamin Voisin pour sa performance dans les Illusions perdues. Nommé à plusieurs reprises cette année, le long-métrage a également raflé les César de la Meilleure adaptation, de la Meilleure photo, des Meilleurs décors et des Meilleurs costumes. Autre belle récompense : le César du Meilleur acteur dans un second rôle attribué à Vincent Lacoste pour ce même film. Face à Jeanne Balibar, Cécile de France, Adèle Exarchopoulos et Danielle Fichaud, Aissatou Diallo Sagna a remporté le César de la Meilleure actrice dans un second rôle pour La Fracture.