César 2022 - Hommage bouleversant à Gaspard Ulliel : Léa Seydoux et Xavier Dolan en pleurs

La 47e cérémonie des César a peut être offert de beaux instants de joie, mais surtout un grand moment d'émotion. Sur la scène de l'Olympia, Xavier Dolan a rendu un long et vibrant hommage à celui qui n'était pas seulement un de ses acteurs dans Juste la fin du monde, mais surtout un ami proche : Gaspard Ulliel. Tant bien que mal, très ému, le jeune acteur et réalisateur canadien a lu une lettre adressée à la mère de l'acteur, décédé des suites d'un accident de ski le 19 janvier, à seulement 36 ans.

"Je n'ai pu m'empêcher de penser qu'il aurait détesté ce type d'éloge. Il aurait perçu je pense dans cette glorification, un manque d'élégance. Et il était très élégant. Car sa carrière s'affiche d'elle-même, à travers les sites qui le chantent, les articles qui le louangent et tous les rôles qui lui survivent. Son talent, nous le possédons encore et ça, personne pourra nous l'enlever, a notamment lu le Canadien de 32 ans, submergé par les larmes. C'est le privilège d'être célèbre (...). C'est tout un monde qui a pleuré Gaspard, c'est tout un monde qui le pleure encore."

Dans la salle, l'émotion était palpable, même à travers l'écran. Léa Seydoux a essuyé quelques larmes, elle qui avait déjà assisté aux obsèques de Gaspard Ulliel avec une vive émotion, en janvier dernier. D'autres personnalités ont laissé voir leur peine leur de cet hommage poignant : Pierre Niney, Cécile de France, Leïla Bekhti, Virginie Efira... En revanche, la comédienne Luxembourgeoise Vicky Krieps, la dernière compagne de Gaspard Ulliel, elle aussi présente dans la salle, est restée dans l'ombre des caméras.