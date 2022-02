Gaspard Ulliel : Qui était sa dernière compagne Vicky Krieps, passée inaperçue aux obsèques ?

A 38 ans, Vicky Krieps a déjà une trentaine de films à son actif et mène une carrière aussi bien au Luxembourg et en France, qu'en Allemagne, où elle vit. Avant de fréquenter Gaspard Ulliel, elle a été en couple avec l'acteur allemand Jonas Laux, avec qui elle a eu deux enfants : une fille prénommée Elisa et un fils, Jan-Noah (10 et 6 ans).

Le film d'action Hannah (2011), le long-métrage germano-norvégien D'une vie à l'autre (2012), le film d'espionnage britanno-américain Un homme très recherché (2014), le thriller Colonia l'année suivante... Autant de films dans lesquels Vicky Krieps s'est illustrée ces dernières années. Plus récemment, elle a gagné en notoriété grâce à son rôle dans Phantom Thread, réalisé par Paul Thomas Anderson (2017).

Le 25 février prochain, elle pourrait bien décrocher son premier César puisqu'elle est nommée dans la catégorie des Meilleures actrices pour sa performance dans le film Serre moi fort (réalisé par Mathieu Amalric), qu'elle avait présenté au Festival de Cannes l'été dernier. Malgré le deuil, elle a laissé voir quelques sourires lors du déjeuner des nommés organisé au Fouquet's à Paris, dimanche 6 février.