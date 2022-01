Obsèques de Gaspard Ulliel : son fils Orso (6 ans) au premier rang, les mots poignants de son parrain

L'image est tout aussi rare que bouleversante : celle d'un petit garçon de 6 ans face au cercueil de son père... Ce jeudi 27 janvier 2022 à Paris, à l'église Saint-Eustache, se sont tenues les obsèques de Gaspard Ulliel, un peu plus d'une semaine après le terrible accident de ski qui lui a coûté la vie, à seulement 37 ans. Famille, amis et copains de cinéma étaient présents pour un dernier hommage au comédien, qui laisse derrière lui son fils Orso, consolé par sa maman Gaëlle Pietri. Cette dernière avait rencontré Gaspard Ulliel en 2013. Le mannequin corse et l'acteur s'étaient séparés dans la plus grande discrétion il y a deux ans, mais ils étaient restés proches pour élever ensemble leur fils.

Débutée à 11h jeudi, la bénédiction a volontairement été courte puisqu'elle n'a duré qu'une heure. Trois amis de l'acteur ont tout de même pris la parole et plusieurs mots ont été adressés à Orso. "Comme toi, papa est un rêveur et un aventurier", lui a confié un certain Stéphane, comme le rapporte Le Parisien. Mallaury, un autre ami, a ajouté : "On s'est toujours demandé, nous ses copains, si ton papa n'était pas un superhéros. Il savait attirer les papillons de jour et de nuit. Il était Peter Pan et nous étions ses enfants perdus." Benjamin, le parrain d'Orso, a lui aussi pris la parole et déclaré : "Je sais que cet effort sera surhumain. Il voulait tout, sauf votre malheur. Il est triste de nous voir tristes, j'en suis certain."

A la fin de la cérémonie, le père Yves Trocherie a également consolé le petit garçon assis au premier rang : "La vie de ton papa s'est arrêtée alors que personne ne s'y attendait. On ne s'attend jamais à un accident. C'est pourquoi tout le monde est bouleversé, et même révolté, parce que chacun et chacune d'entre nous l'aimait, à commencer par toi cher Orso, a-t-il notamment déclaré. Nous sommes ici pour partager ton chagrin, celui de ta maman, celui de tes grands-parents Serge et Christyne, et de toute ta famille."

L'homme d'église a alors ajouté : "Quand tu grandiras, tu demanderas à ta maman, à tes grands-parents, de te montrer des photos de ton papa, de te raconter tout ce qu'il faisait avec eux quand lui aussi était un enfant. Tu pourras aussi demander à tous ceux et toutes celles qui ont travaillé avec ton papa. Tu sais, ton papa était un grand acteur de cinéma. Ainsi, ton papa sera toujours vivant dans ton coeur, et dans le coeur de chacun."

Un film et des séries à venir...

Orso aura de nombreuses figures du cinéma vers qui se tourner pour mieux connaître ce papa qu'il a si peu connu : Catherine Deneuve, Mélanie Thierry, Louis Garrel, Léa Seydoux, Niels Schneider, Alice Taglioni, Thierry Frémaux (délégué général du festival de Cannes), Alex Lutz, Ramzy, Nathalie Baye, Vincent Cassel, Amira Casar, Manu Payet... Tous étaient présents jeudi pour un dernier adieu à Gaspard Ulliel. D'ordinaire discrète, Audrey Tautou est elle aussi réapparue, non loin d'Isabelle Huppert, Vincent Lindon ou encore Anna Mouglalis.

Pour rappel, Gaspard Ulliel est décédé des suites d'un accident de ski survenu le 18 janvier, alors qu'il était sur le domaine de la Rosière, dans le massif de la Haute Tarentaise. Transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble, le comédien est finalement décédé quelques heures plus tard. L'annonce de sa mort le lendemain, le 19 janvier, a provoqué une vive émotion allant bien au-delà de sa famille du cinéma.