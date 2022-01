Obsèques de Gaspard Ulliel : Apparition rare d'Audrey Tautou pour son "fiancé" de cinéma

Sa disparition le 19 janvier 2022 a provoqué une onde de choc. Gaspard Ulliel est mort à l'âge de 37 ans victime d'un accident de ski, une mort accidentelle qui a entraîné une vague d'hommages. Sa mémoire est désormais honorée lors de ses obsèques ce jeudi 27 janvier à Paris, en l'église Saint-Eustache. C'est un homme aussi humble que talentueux qui est salué, père d'un petit Orso, 6 ans, dont la mère est son ex-compagne Gaëlle Pietri. Une bénédiction est prévue, ainsi que la lecture de plusieurs textes, puis il sera enterré dans la plus stricte intimité dans un cimetière parisien.

Les proches de Gaspard Ulliel se rendent dans la magnifique bâtisse du 1er arrondissement, passant devant un portrait en noir et blanc du comédien. Parmi les personnalités présentes, on remarque la venue de la très discrète Audrey Tautou, chevelure brune bouclée et lunettes. L'actrice de 45 ans avait donné la réplique à Gaspard Ulliel dans le drame de Jean-Pierre Jeunet, Un long dimanche de fiançailles. Cette adaptation du roman de Sébastien Japrisot est sortie en 2004 et a obtenu cinq César, dont le trophée du meilleur espoir pour Gaspard Ulliel, âgé de tout juste de 20 ans à l'époque. Dans ce long métrage qui se déroule durant la Première Guerre mondiale, il est une scène qui a marqué de par sa beauté, c'est celle où le personnage d'Audrey Tautou, Mathilde, touche la cicatrice sur la joue de Gaspard Ulliel alias Manech.