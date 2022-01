Mort de Gaspard Ulliel : ses uniques confidences sur son fils Orso

Le monde du cinéma est en deuil. Quelques heures après avoir été victime d'un grave accident de ski en Savoie, Gaspard Ulliel, 37 ans, est mort ce mercredi 19 janvier. Transporté en urgence au CHU de Grenoble où il avait été admis au bloc opératoire, l'acteur n'a pas survécu. Il laisse derrière lui de nombreux fans inconsolables mais aussi et surtout sa compagne, le mannequin Gaëlle Pietri et leur fils de six ans, Orso.

L'arrivée de ce garçon dans la vie de Gaspard Ulliel en 2016 avait provoqué un électrochoc dans la vie de l'artiste. Dans les pages de Figaro Madame, quelques mois après la naissance d'Orso, il s'était livré sans détour sur son nouveau rôle de papa : "C'est un chamboulement énorme, confiait-il. Ce qui avait une importance extrême hier semble aujourd'hui dérisoire. La paternité vous ramène à quelque chose de très concret, vient combler un vide dont vous n'aviez pas forcément connaissance, vous donne une raison de vivre". Son nouveau rôle de papa lui avait d'ailleurs fait lever le pied dans sa carrière de comédien : "J'ai décidé de freiner. J'ai débuté jeune, j'étais naïf, je n'avais pas compris qu'on ne vous pardonne pas toujours certains choix, certaines erreurs".

Gaspard Ulliel n'avait pas stoppé sa carrière pour autant. En 2016, il figurait au casting du drame de Xavier Dolan, Juste la fin du monde, aux côté de Marion Cotillard et Nathalie Baye. Il était également à l'affiche de La Danseuse, biopic de Loïe Fuller, avec Lily-Rose Depp et la chanteuse Soko. En 2018, il avait accepté pas moins de quatre longs-métrages dont Un peuple et son roi de Pierre Schoeller et Les confins du monde de Guillaume Nicloux. Sa dernière apparition sur grand écran remonte à 2019 et son personnage d'Igor Maleski dans Sybil avecVirginie Efira et Adèle Exarchopoulos .

Avant de disparaître tragiquement, Gaspard Ulliel a eu le temps de tourner jusqu'au bout la mini-série Moon Knight créée par Jeremy Slater et inspirée de l'univers Marvel. Il y incarnait le personnage d'Anton Mogart, "l'Homme de minuit" et donnait la réplique aux grands Ethan Hawke et Oscar Isaac. Si ses partenaires n'ont pas encore réagi à la mort de Gaspard Ulliel, ils seront sans doute d'accord sur une chose : le papa d'Orso était le plus grand des super-héros.