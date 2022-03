Festival de Cannes : Le nom de la prochaine maîtresse de cérémonie dévoilé !

Après l'animation, la comédie, le drame, Virginie Efira ajoute une nouvelle corde à son arc : maîtresse de cérémonie ! A 44 ans, la comédienne belgo-française occupera en effet ce rôle lors du prochain Festival de Cannes, qui se déroulera du 17 au 28 mai. Un rôle important et prestigieux, lors de la cérémonie d'ouverture et de clôture, qui lui rappellera sans doute quelques souvenirs...

En effet, vous ne vous souvenez peut-être pas de ça, mais la compagne de Niels Schneider avait commencé sa carrière en tant que présentatrice à la télévision. Visage de nombreuses émissions belges, elle était ensuite arrivée en France avec La Nouvelle Star, rapidement abandonnée pour rejoindre Canal+. Et ce passage sur la 4 n'avait pas non plus été très concluant, puisqu'elle avait rejoint le monde du cinéma dès la première occasion.

Un virage qui lui a plutôt souri : quatre de ses films ont désormais été présentés à Cannes, dont Benedetta pour lequel a été nommée lors de la dernière cérémonie des César. Avant cela, on avait pu la voir dans Elle, présenté en 2016, Sybil, en 2019 avec Adèle Exarchopoulos et Gaspard Ulliel, ainsi que dans Le Grand Bain, hors compétition mais énorme succès à la projection.

Habituée des fameuses marches de la Croisette, elle vient donc régulièrement et s'y distingue toujours par ses looks et ses robes. Elle devrait alors se sentir totalement à son aise lorsque le Festival va commencer en mai prochain !