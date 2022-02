Agathe Rousselle (Titane) appelée "monsieur à la boulangerie" : cash sur sa "tronche un peu particulière"

De vendeuse à photographe en passant par mannequin, Agathe Rousselle a multiplié les casquettes avant de finalement trouver sa voix : comédienne. Et ses débuts ont été fracassants, elle qui a incarné le personnage d'Alexia dans Titane, le film choc signé Julia Ducournau récompensé au Festival de Cannes. A 33 ans, l'actrice est même nommée en meilleur espoir féminin aux prochains César. Et elle compte bien profiter de sa lancée pour ancrer sa carrière.

Dans l'édition du jeudi 24 février du journal Libération, qui dresse son portrait, la jeune femme parle de cette carrière qui s'ouvre à elle, portée, elle le sait et l'assume, par un physique qui sort un peu de ceux dont le grand public a l'habitude. Comme le précise le quotidien, elle sait qu'elle a "une tronche un peu particulière" et, d'ailleurs, Agathe Rousselle a relaté une anecdote qui peut faire sourire puisqu'il lui est déjà arrivée de se faire appeler "monsieur à la boulangerie". Une confusion liée souvent à son style capillaire, elle qui alterne cheveux courts ou "complètement rasés". Mais elle ne veut pas être ramenée à ça, au risque de voir certaines portes se fermer. "J'ai la tête que j'ai, voilà. On sait que je peux être androgyne et que je suis physique : on a compris", dit-elle.

Agathe Rousselle, qui partage sa vie avec un homme chef déco dans la mode et vit à Saint-Ouen, ne cache rien de ses grandes ambitions professionnelles. "Il faut que je puisse montrer autre chose. J'ai envie de faire des comédies, d'essayer des genres différents", dit-elle, précisant vouloir par exemple tourner avec Eric Judor ou pour Quentin Dupieux. La jeune comédienne, capable de se transformer physiquement comme elle l'a fait sur Titane en se pliant à une sèche [un régime qui favorise la perte de gras, NDLR], vise même l'international à une époque où les Frenchies ont la côte chez nos voisins américains. Ainsi, elle rêve de poser ses valises à New York. "Dans le fond, je ne crois qu'au travail, et les Américains travaillent", dit-elle. Des César aux Oscars, il n'y a parfois qu'un pas...