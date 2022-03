Kaia Gerber in love d'Austin Butler : le couple assorti pour une virée en amoureux

En temps normal, un de perdu, dix de retrouvés. On vous laisse donc imaginer le monde qui s'est bousculé quand Kaia Gerber et son ex Jacob Elordi, star de The Kissing Booth, se sont séparés. La jeune femme a néanmoins jeté son dévolu sur l'un d'entre eux : Austin Butler. Si son nom vous parle, c'est sans doute parce qu'il a partagé la vie de Vanessa Hudgens pendant presque dix ans. Le couple a décidé de mettre un point final à son histoire en janvier 2020. Vanessa Hudgens ayant retrouvé l'amour dans les bras du sportif Cole Tucker, chacun a donc refait sa vie. Mais en sortant avec un mannequin de l'acabit de Kaia Gerber, Austin Butler ne s'attendait peut-être pas à devoir ressembler à sa chérie en matière de look, et ce, en toutes circonstances.

Ce 10 mars, pour une simple balade dans les rues de Los Angeles pour promener Milo, le chien adopté par la jeune femme, Kaia Gerber et Austin Butler s'étaient visiblement mis d'accord. Ou alors l'alchimie est telle que les tourtereaux n'ont pas eu besoin de se concerter quand il a fallu piocher dans le dressing. C'est à peine si les cheveux et les chaussures permettaient de faire la différence - ok, on rigole. Lunettes de soleil sur le nez, moue boudeuse, t-shirt ou chemise ample bleue marine sur jean brut très clair et droit : le duo a prouvé qu'en termes de look, il était au top. Pas vraiment étonnant quand on connaît la carrière de Kaia, à seulement 20 ans.

La comédienne, vue dans American Horror Story, a de qui tenir. Kaia Gerber n'est autre que la fille de Rande Gerber et Cindy Crawford, l'un des plus grands mannequins de sa génération. Avec un tel héritage génétique, difficile d'imaginer Kaia Gerber ailleurs que sur les podiums et en couverture de magazines. Elle fait d'ailleurs sa première Une solo du magazine très réputé Vogue à 17 ans seulement. En 2018, elle est même élue Modèle de l'année après avoir défilé pour Valentino, Chanel, Prada, Fendi ou encore Moschino, Versace et Miu Miu. Cindy Crawford peut dormir sur ses deux oreilles, la relève est assurée.