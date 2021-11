Kaia Gerber célibataire : avec Jacob Elordi, c'est fini !

Après un an d'amour, le couple formé par Kaia Gerber et Jacob Elordi n'a pas tenu. Comme le rapporte le site américain JustJared, qui s'appuie sur une source proche du couple restée anonyme, les jeunes gens se seraient quittés en bon terme. "C'est une rupture complètement amicale", apprend t-on. Pour le moment, ni le mannequin, qui fait ses premiers pas de comédienne dans la série American Horror Story, ni son ex n'ont fait de commentaires sur leur séparation.

La fille de Cindy Crawford et de Rande Gerber s'était montrée au bras de son chéri, acteur de 24 ans vu dans The Kissing Booth et la série-phénomène Euphoria, pour une grande occasion : en septembre dernier, ils avaient pris part au gala de l'Academy Museum of Motion Pictures, qui s'était déroulé dans la Cité des anges. Une première sortie à deux qui avait des airs d'officialisation, après qu'ils aient été vus marchant main dans la main dans les rues de New York et de Los Angeles.

Les fans de Kaia Gerber ont commencé à se poser des questions sur sa situation amoureuse lorsqu'ils ont remarqué que la starlette avait supprimé toutes les photos de son compagnon sur son compte Instagram... Comme le souligne le site PageSix, Kaia et Jacob continuent de se suivre mutuellement sur les réseaux sociaux et ne seraient donc pas fâchés. On ignore encore la ou les raisons de cette rupture, que la presse anglophone date d'il y a quelques semaines seulement, peu après Halloween. Le couple avait d'ailleurs été vu sortant d'une soirée déguisée. Tout semblait aller pour le mieux entre eux : Jacob Elordi avait même passé du temps avec Kaia Gerber, sa mère Cindy Crawford et son père Rande Gerber, durant des vacances au Mexique.

Par le passé, Kaia Gerber a été en couple avec Pete Davidson, qui a récemment officialisé son histoire avec Kim Kardashian. Jacob Elordi, lui a fréquenté sa co-star de The Kissing Booth, Joey King, et Zendaya.