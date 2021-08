Jacob Elordi : La star de Kissing Booth 3 en couple avec un célèbre top model

Faire exactement la même chose que sa partenaire ou son partenaire, c'est difficile...

Jacob Elordi en a peut-être eu marre des comédiennes. Au même titre que son ex, Joey King, qui a depuis refait sa vie avec le producteur Steven Piet, le "tendre petit-ami" qu'elle a rencontré sur le tournage de la série The Act. "Je pense que c'est une bonne chose qu'on se soit mis ensemble, expliquait-elle dans l'émission The Howard Stern Show. J'ai appris énormément de choses auprès de lui. Mais je ne pourrais pas me remettre avec un acteur. Je crois que c'est génial d'être avec quelqu'un qui vient du même univers, qui le comprend, mais faire exactement la même chose que sa partenaire ou son partenaire c'est difficile. C'est vraiment très difficile." Cela ne les a pas empêchés, heureusement de se retrouver, à deux reprises, après leur rupture pour tourner dans les suites de The Kissing Booth...

