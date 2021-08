Joey King (The Kissing Booth 3) dégoûtée des acteurs à cause de Jacob Elordi : "C'est très difficile"

En se mettant ensemble, ils ont réalisé le rêve de tous les abonnés Netflix. Malheureusement, l'adorable petite idylle qui unissait Joey King et Jacob Elordi, les deux stars de la saga The Kissing Booth, n'a duré qu'une année. Et une chose est sûre, la comédienne de 22 ans n'est pas prête à remettre le couvert avec l'un de ses confrères, qu'importe lequel. C'est ce qu'elle avait assuré dans une interview dévoilée par l'émission The Howard Stern Show.

Mais je ne pourrais pas me remettre avec un acteur

"Je pense que c'est une bonne chose qu'on se soit mis ensemble, avai-t-elle expliqué. J'ai appris énormément de choses auprès de lui. Mais je ne pourrais pas me remettre avec un acteur. Je crois que c'est génial d'être avec quelqu'un qui vient du même univers, qui le comprend, mais faire exactement la même chose que sa partenaire ou son partenaire c'est difficile. C'est vraiment très difficile." Il faut croire que Joey King a respecté à la lettre le règlement qu'elle s'est imposé après s'être séparée de Jacob Elordi en 2018. En avril dernier, elle a désigné un certain Steven Piet, producteur, qu'elle a rencontré sur le tournage de la série The Act, comme étant "son tendre petit-ami". Et non pas Taylor Zakhar Perez. Le bonheur a donc fini par resonner à sa porte.