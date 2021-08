Diaporama Joey King (The Kissing Booth 3) dégoûtée des acteurs à cause de Jacob Elordi : "C'est très difficile"

Joey King (The Kissing Booth 3) dégoûtée des acteurs à cause de Jacob Elordi : "C'est très difficile"

Joey King, Jacob Elordi et Joel Courtney dans le film "The Kissing Booth 3".

Joey King et Jacob Elordi - Soirée annuelle "Power of Young Hollywood" à l'hôtel Sunset Tower à West Hollywood, le 28 août 2018.

6 / 15

Joey King fait la promotion du film "The Kissing Booth 3" à l'hôtel The Four Seasons à Los Angeles, le 10 août 2021.