The Kissing Booth 2 (Netflix) : Joey King et Taylor Zakhar Perez amoureux ?

Ah les romances de plateau, Hollywood en connaît depuis toujours, réelles ou fantasmées... Dernièrement, la Toile s'est emballée autour des acteurs du film The Kissing Booth 2. Alors que la jeune comédienne Joey King a rompu avec son chéri Jacob Elordi en 2018, on l'a récemment imaginée en couple avec son collègue du film : Taylor Zakhar Perez.

Devenus très complices même loin des caméras, il n'en fallait pas plus pour que les fans du film s'imaginent une histoire d'amour entre eux. Interrogé par E! News, l'acteur de 28 ans a démenti. "Le week-end dernier [lorsqu'il avait été vu en sortie avec Joey King, alimentant les rumeurs, NDLR], nous avons célébré son anniversaire ainsi que celui d'un de mes amis. Nous avons juste passé un bon moment. Je l'aime beaucoup et je ferais n'importe quoi pour elle. Nous ne sortons pas ensemble. C'est tout ce que je veux dire", a confié Taylor Zakhar Perez, heureux d'avoir pu fêter l'anniversaire de sa complice, née le 30 juillet 1999.

Revenant sur sa belle relation avec Joey King, le comédien a ajouté : "On s'est tout de suite bien entendus. Quand on était en Afrique du Sud [pour le tournage du film de Netflix, NDLR], on dînait ensemble. Je faisais à manger pour elle et elle en faisait de même pour moi. On est devenus très copains (...) Quand nous sommes rentrés à Los Angeles, on a continué à traîner ensemble, on vit pas très loin d'un de l'autre. Et puis, quand il y a eu le confinement, on avait chacun besoin de faire confiance à quelqu'un d'autre. On est devenus très proches."