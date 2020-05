Joey King (White House Down) : Elle s'est déjà rasé la tête pour trois films !

À seulement 20 ans, Joey King compte déjà trois transformations physiques au cinéma. Pour trois rôles différents, la jeune actrice américaine n'a pas hésité à sacrifier sa crinière brune et se raser la tête. Des changements de look extrêmes qu'elle évoque volontiers avec humour sur les réseaux sociaux.

Joey King n'avait que 11 ans lorsqu'elle a subi son premier coup de tondeuse pour interpréter le rôle de Talia al Ghul au côté de Batman, dans le film The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. À 14 ans, nouveau coup de ciseaux pour la comédie dramatique Le Rôle de ma vie de et avec Zach Braff. En 2018, Joey King se fait cette fois-ci raser le crâne de près pour jouer dans The Act. Dans cette série diffusée sur Hulu, et inspirée de faits réels, la comédienne s'est illustrée dans le rôle de Gypsy Rose Blanchard, une jeune Américaine qui a organisé le meurtre de sa mère Dee Dee (interprétée dans la série par Patricia Arquette), après qu'elle l'a obligée à passer son enfance et son adolescence dans un fauteuil roulant.

Particulièrement active sur les réseaux sociaux, Joey King s'est amusée de ses coupes de cheveux radicales le temps d'un post Instagram publié le 2 janvier dernier : "Trois fois en une décennie. Mon cuir chevelu aime l'air frais de temps en temps. Qu'est-ce que j'aime mon job." Même lorsqu'elle n'est pas en tournage, la jeune actrice est du genre audacieuse avec ses cheveux. Avant de se raser la tête pour la troisième fois, elle avait en effet osé le blond, puis le turquoise, et enfin la frange maison.... "Je n'ai jamais vraiment été attachée à mes cheveux. Je me fiche de ce qu'il leur arrive", avait-elle expliqué lors d'une interview accordée au magazine Allure à l'automne 2018.