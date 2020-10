Joel Courtney (The Kissing Booth) : Il s'est marié avec son amie d'enfance

"Je suis juste trop content d'être marié. Je suis surexcité d'être marié à ma meilleure amie, a expliqué Joel Courtney à People. Le comédien et son épouse se connaissent depuis l'enfance. Mes parents connaissaient ceux de Mia avant même notre naissance. Mon père a fait du développement web pour l'entreprise de son père, ils se sont rencontrés à l'église. Après notre naissance, Mia et moi avons passé trois ou quatre ans à courir ensemble en couches et à jouer, pas seulement nous, mais aussi nos frères et soeurs. Il y a plein de photos où les cinq enfants Scholink et les quatre enfants Courtney sont à table en train de manger des sandwiches et nous avons tous moins de 14 ans [sur les images, NDLR]."

Joel Courtney et Mia Sholink (désormais Mia Courtney) se sont éloignés, puis retrouvés en 2015. Leur histoire d'amour a commencé en 2017. Le couple a brièvement rompu, mais s'est réconcilié en 2019. Désormais, ils sont mari et femme !