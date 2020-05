Kaia Gerber: La fille de Cindy Crawford plâtrée (et en bikini) après un accident

À cause du coronavirus, du confinement et de l'interdiction de rassemblement, la planète Mode est à l'arrêt. Kaia Gerber et les top models les plus en vogue ont cessé leurs activités et se ressourcent en famille. La fille de Cindy Crawford profite d'après-midi ensoleillés en bikini, malgré un plâtre au bras gauche.

Kaia Gerber "a eu un petit accident, mais [elle va] bien" ! Elle n'a pas donné de détails sur cet accident, montrant simplement son plâtre ainsi qu'une radio de son bras gauche. La jolie brune de 18 ans a publié les deux images sur Instagram le samedi 16 mai 2020. Sur ce selfie, elle porte un soutien-gorge et une culotte kaki.