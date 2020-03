Maisie Williams (Game of Thrones) : Défilé en mode en amoureux à Paris

"Toutes les bonnes choses ont une fin", dit le dicton. Les amoureux de mode en font la triste expérience avec la Fashion Week, qui s'achève ce mardi 3 mars 2020. Maisie Williams, son amoureux, et Noomi Rapace en ont retrouvé la ferveur dimanche soir, en admirant Kaia Gerber dans ses oeuvres...

Après son dîner à l'Élysée avec le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron, la directrice artistique de Givenchy, Clare Waight Keller, s'est retranchée dans son atelier. Ses collaborateurs et elle ont peaufiné leur collection prêt-à-porter automne-hiver 2020-2021, présentée dimanche 1er mars 2020 au soir à l'hippodrome de Longchamp. Plusieurs célébrités s'y sont rendues, dont Maisie Williams. L'actrice de 22 ans et star de la série Game of Thrones était accompagnée de son chéri, Reuben Selby.

Les actrices Noomi Rapace et Naomi Scott, le top model Malgosia Bela et le président du LVMH Fashion Group, Sidney Toledano, venu avec son épouse Katia et leur fille Julia, ont aussi assisté au défilé Givenchy.