Alfie Allen (Game of Thrones) "extrêmement choqué" par la mort d'Andrew Dunbar

Coup dur pour les équipes de Game of Thrones. Andrew Dunbar, la doublure d'Alfie Allen dans la série, a été retrouvé mort à son domicile de Belfast, en Irlande du Nord, le soir de Noël. Le jeune acteur n'avait que 30 ans. Sur les réseaux sociaux, l'interprète de Theon Greyjoy a fatalement exprimé sa douleur, lui qui a côtoyé pendant trois saisons le regretté comédien. "Andrew Dunbar était un acteur qui était aussi la doublure de Theon Greyjoy dans Game of Thrones, rappelle-t-il sobrement. Je suis extrêmement choqué et attristé d'apprendre sa disparition. Perdre un être que l'on aime si jeune... je peux à peine imaginer ce que traverse actuellement sa famille. Repose en paix, Andrew."

Alfie Allen a brièvement interrompu ses vacances au ski, une pensée à l'esprit pour son ancien collègue. Sur Instagram, il a également partagé la publication de TheExtrasDept, l'agence qui avait engagé Andrew Dunbar sur les saisons 6, 7 et 8 de Game of Thrones. "Nous gardons tellement de bons souvenirs de ces années passées à travailler avec Andrew, peut-on lire sur les réseaux sociaux. Il était tellement versatile que nous pouvions lui faire faire n'importe quoi. Il était si talentueux qu'il finissait toujours par être engagé. Il était tant aimé que les productions le réclamaient encore et toujours. On se souviendra de lui en tant que Theon Greyjoy, mais aussi en tant que policier corrompu dans Line of Duty, en rebelle de Krypton, pour n'en citer que quelques-uns."