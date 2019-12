Andrew Dunbar (Game of Thrones) retrouvé mort le soir de Noël

Il était un homme de l'ombre qui a dit, trop tôt, adieu à la lumière. Andrew Dunbar a été retrouvé mort à son domicile, à Belfast en Irlande du Nord, le soir de Noël. Selon les informations du quotidien local, le Belfast Live, le comédien n'avait que 30 ans. Si vous avez du mal à remettre son visage dans la série Game of Thrones, c'est sans doute parce qu'on ne l'a jamais vraiment vu plus de quelques secondes. Quand il revêtait ses cuirasses et ses fourrures épaisses, c'était pour doubler Alfie Allen – a.k.a Theon Greyjoy –, rôle qu'il a assuré pendant trois ans dans les saison 6, 7 et 8 du show épique signé HBO.

C'était un vrai gentleman

Si la série s'est terminée, en mai dernier, sur une touche un peu amère, voilà un triste rebondissement que l'on n'avait pas vu venir. A la suite de la mort d'Andrew Dunbar, ses anciens collègues se sont désolés de cette disparition, dans la presse comme sur les réseaux sociaux. "C'était un homme génial, explique Jesse Morris sur Instagram, lui-même figurant lors de la saison 8. J'ai eu le plaisir immense de travailler avec lui dans Game of Thrones. C'était un vrai gentleman qui va beaucoup nous manquer. Il pouvait transformer l'atmosphère d'une mauvaise journée de tournage avec ses plaisanteries."