Sean Bean (Game of Thrones) ne veut plus jamais mourir à l'écran !

Si vous aimez Sean Bean, vous vivez régulièrement des moments douloureux devant ses performances. Et pour cause ! Au fil de sa filmographie, le comédien a peu à peu pris l'habitude... de mourir à l'écran de manière systématique. Au total, on dénombre environ vingt-cinq décès audiovisuels pour le Britannique de 60 ans, si bien qu'il a fini par se rebiffer auprès des recruteurs. "J'ai refusé des rôles, raconte-t-il au Sun. J'expliquais : 'Les spectateurs sauront directement que mon personnage va mourir puisque c'est moi qui le joue !'"

Depuis la décapitation de Ned Stark en 2011 dans Game of Thrones, Sean Bean ne laisse plus tellement de doute quant au futur des héros qu'il incarne. Et pourtant, bien avant de revêtir de la fourrure pour HBO, l'acteur avait déjà passé l'arme à gauche de nombreuses fois. Une flèche en plein coeur dans Le Seigneur des Anneaux, enterré vivant dans Pas un mot, écartelé dans Black Death (un titre approprié)... "Il fallait juste que j'arrête ça et que je commence à survivre, sinon, ça serait devenu un peu trop prévisible, poursuit-il. On m'a même dit une fois 'On va tuer ton personnage', alors j'ai dit 'Oh non !'. Et ils m'ont répondu 'D'accord, mais est-ce qu'on peut te blesser très fort ?'. J'ai accepté, 'Tant que je reste en vie !'..."

Record battu ?

Est-il l'acteur qui est le plus mort à l'écran ? La réponse est non. Les morts de Sean Bean ont beau être relativement spectaculaires, le comédien ne détient pas la sinistre palme. Dans un graphique établi par le site Nerdist, on découvre que malgré l'acharnement des réalisateurs, il reste loin derrière Vincent Price, Bela Lugosi, John Hurt et Christopher Lee, qui aurait rejoint l'Éternel une bonne soixantaine de fois. Comme quoi, Sean Bean a beau se plaindre du sort qu'on lui réserve... c'est pas non plus la mort !

Yohann Turi