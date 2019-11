Emilia Clarke forcée à apparaître nue dans Game of Thrones : "C'était compliqué"

Les derniers épisodes de Game of Thrones étaient tellement enneigés qu'on l'oublierait presque : initialement, lors de la première saison du show, Emilia Clarke évoluait sur les terres arides des dothrakis. Avant que l'hiver n'arrive au niveau de Westeros, bien avant qu'elle ne devienne la mère des dragons, Daenerys Targaryen a connu des heures un peu moins glorieuses. Plus ou moins vendue à son époux, le Khal Drogo, pour obtenir la paix, elle a débuté la série par un viol, suivi d'un nombre incalculable de scènes de sexe dénudées. Et c'est sous la pression que la comédienne, 24 ans à l'époque, a accepté de dévoiler son corps.

Ils me répondaient : "Tu ne veux pas décevoir les fans de Game of Thrones"

"Je n'avais tourné que deux films avant d'intégrer le cast de Game of Thrones, rappelle-t-elle dans le podcast de Dax Shepard, Armchair Expert. Je me suis retrouvée sur le plateau complètement nue avec tous ces gens, sans savoir ce que j'étais censée faire, ni ce qu'on attendait de moi." Sur le tournage, Emilia Clarke était toujours hésitante au moment de retirer ses vêtements, mais les équipes lui donnaient sans cesse les mêmes excuses. "C'était vraiment compliqué, poursuit-elle. Je me suis battue plusieurs fois, quand je disais que je voulais garder les draps sur moi. Ils me répondaient 'Mais tu ne veux pas décevoir les fans de Games of Thrones' et je leur disais d'aller se faire foutre."

Emilia Clarke, sauvée par Jason Momoa

Il n'y avait effectivement aucune obligation réelle. Lors du final de la 5e saison, Lena Headey avait eu recours à une doublure – Rebecca Van Cleave – pour tourner la fameuse scène du Walk of Shame. Quant à Emilia Clarke, l'histoire de la série mêlée à ses revendications ont permis, du jour au lendemain, à Daenerys de se retrouver couverte de fourrure la plupart du temps. Si elle est parvenue à imposer son avis sur le sujet, c'est notamment grâce à Jason Momoa, son premier partenaire de jeu qui incarnait le sexy Khal Drogo. "C'est pour ça que nos scènes sont merveilleuses, conclut l'actrice. Il me disait 'Non ma belle, ce qu'ils te demandent n'est pas normal' et je me disais 'Ohhhh...'." Mieux vaut tard que jamais.