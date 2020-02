Brigitte et Emmanuel Macron : "Fashion fête" à l'Élysée avec Naomi Campbell !

Après New York, Londres et Milan, c'est au tour de Paris d'accueillir sa Fashion Week ! Le président Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte Macron, ont fêté le coup d'envoi de cette folle semaine en conviant plusieurs créateurs à l'Élysée pour un dîner mémorable. Jean Paul Gaultier, Olivier Rousteing, Naomi Campbell et bien d'autres ont partagé quelques photos souvenirs sur Instagram.

La Paris Fashion Week, édition prêt-à-porter automne-hiver 2020-2021, a commencé ce lundi 24 février 2020. À l'issue de cette première journée, plusieurs personnalités se sont rendues au palais de l'Élysée, répondant à une invitation du couple Macron. Le président de la République Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte Macron, les ont reçus pour une nouvelle dîner en l'honneur de la création et à l'occasion de la semaine de la mode. Le précédent avait eu lieu en mars 2018.

Plusieurs créateurs, dont les Français Jean Paul Gaultier, Olivier Rousteing (de la maison Balmain), Simon Porte Jacquemus et Jean-Charles de Castelbajac, la British Claire Waight Keller (Givenchy) et les Italiens Giambattista Valli et Pierpaolo Piccioli (Valentino) avaient répondu à l'invitation. Le top model Naomi Campbell était également de la partie.

Tous ont pris soin d'immortaliser cet événement exceptionnel en photos qu'ils ont publiées sur les réseaux sociaux. Le président Emmanuel Macron, en costume sombre, et Brigitte Macron, angélique en robe blanche, se sont prêtés avec le sourire au jeu des selfies.