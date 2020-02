Simon Porte Jacquemus : Victime d'homophobie par une de ses abonnés Instagram

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités sont plus proches de leurs admirateurs. À cause d'eux, elles sont plus exposées aux commentaires parfois déplacés des internautes. Simon Porte Jacquemus en a fait la triste expérience sur Instagram. Le créateur de mode français a répondu à une question homophobe d'une de ses abonnés...

Des followers, Simon Porte Jacquemus en compte près de 2 millions sur l'application. Mercredi 29 janvier 2020, il les informés de son arrivée à Sian Ka'an, près de Tulum, au Mexique, pour des vacances bien mérités. Simon y a posé ses valises avec son petit ami, Marco Maestri, le frère du rugbyman Yoann Maestri.

Dimanche 2 février 2020, Simon Porte Jacquemus a publié une photo de leur couple, profitant d'un après-midi ensoleillé à la plage. Une de ses abonnés, Dana Abil, l'a commentée d'une question étonnante, mais tout de même likée par près de 200 utilisateurs : "Vous êtes deux mecs beaux, pourquoi vous ne vous trouvez pas des filles et êtes heureux ?"

Simon lui a répondu : "Je trouve ça très inapproprié et homophobe. C'est aussi la raison pour laquelle je publie ça. Trop de gens pensent encore que c'est un problème." Une réponse approuvée par près de 9000 internautes.