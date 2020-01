Aya Nakamura : Spectatrice stylée au défilé Jacquemus, avec Camélia Jordana

View this post on Instagram

This show was actually crazy The accomplishment u feel as an artist when u see another artist going forward, show after show, that was so inspiring, the recording session right after was so good Thank u so much Simon @jacquemus for having me at the first row of that beautiful story that u writing, I feel honored ! And thank u also for offering us such a human way to create that many masterpieces ! LONG LIVE @jacquemus Ce show tait compltement fou L'accomplissement que tu ressens en tant qu'artiste quand tu vois un autre artiste aller toujours plus haut de show en show, c'tait si inspirant, la session d'enregistrement d'aprs tait si bonne merci Simon @jacquemus pour cette invitation au premier rang de cette si belle histoire que tu cris, j'en suis honore ! Merci aussi de nous offrir une manire si humaine de crer tous ces chefs-d'oeuvres ! LONGUE VIE @jacquemus