Tina Kunakey : Sublime avec son petit frère, Neymar survolté

Des décès, la naissance de nouvelles icônes, des scandales... L'industrie de la mode a vécu une année 2019 forte en émotion. Elle l'achève en beauté grâce à l'association AEM (Un Avenir pour les Enfants du Monde), qui a mobilisé ses soutiens pour un nouveau gala au profit des enfants du Rwanda. Tina Kunakey, son petit frère Zakari et le footballeur Neymar étaient de la partie.

C'est au Pavillon Ledoyen, Avenue Dutuit dans le 8e arrondissement, qu'a eu lieu le gala annuel de l'association AEM. Sa présidente d'honneur, la directrice de la rédaction du magazine de mode Numéro, Babeth Djian, y a reçu de prestigieux convives, à l'image de Tina Kunakey. Le mannequin de 22 ans, marié à l'acteur Vincent Cassel, n'était pas accompagnée de ce dernier mais bien de son petit frère, Zakari.

Sublime en robe de couleur bleu ciel (une tenue accessoirisée de bijoux Messika), Tina Kunakey avait pour voisine de table la fondatrice de la marque de joaillerie, Valérie Messika, ainsi que le mannequin Thylane Blondeau. Non loin d'elles, Neymar s'amusait avec les photographes et s'est même saisi d'un appareil photo pour immortaliser son ami, le top model Cindy Bruna.

Le footballeur brésilien de 27 ans, buteur et passeur la veille (mercredi 11 décembre 2019) au Parc des Princes lors du match PSG - Galatasaray, avait troqué son équipement pour un total look Balmain. Neymar était l'invité de marque de la maison parisienne et son directeur artistique, Olivier Rousteing.