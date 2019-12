Timothée Chalamet : Agréable soirée au Parc des Princes avec Florence Pugh

Timothée Chalamet n'a pas fait le déplacement pour rien au Parc des Princes. Mercredi 11 décembre 2019, l'acteur franco-américain de 23 ans a assisté au match de Ligue des Champions opposant le PSG à Galatasaray. La soirée s'est soldée par une victoire sans appel de l'équipe parisienne, 5-0. Timothée Chalamet a pu admirer les buts de Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Neymar, Kylian Mbappé et enfin le penalty d'Edinson Cavani.

Cette soirée sportive, le compagnon de Lily-Rose Depp ne l'a pas vécue en solo puisqu'il était accompagné de Stéphane Bak, un autre acteur français très en vogue outre-Atlantique, mais également de Florence Pugh et Saoirse Ronan. La présence des deux actrices au Parc des Princes ne devait rien au hasard. En effet, tout comme Timothée Chalamet, la Britannique de 23 ans et l'Américaine de 25 ans sont au casting des Quatre filles du docteur March, en salles le 1er janvier 2020. Et tous sont là pour assurer la promotion de la réalisation de Greta Gerwig, qui intègre également Emma Watson. Une grande avant-première est prévue jeudi 12 décembre à Paris, d'où la présence de Timothée Chalamet, Florence Pugh et Saoirse Ronan au Parc des Princes.

A en croire les images captées durant la soirée, Timothée Chalamet a partagé sa passion pour le football avec Florence Pugh. Entre fous rires et buts inscrits, les deux acteurs ont visiblement passé un très bon moment.

Les stars des Quatre filles du docteur March n'étaient pas les seules à avoir fait le déplacement au Parc des Princes. Des habitués s'y trouvaient également, à l'instar de Pierre Sarkozy et Jean Sarkozy, les deux fils de l'ancien président Nicolas Sarkozy, Kev Adams, Issa Doumbia, Michaël Youn, Maxim Nucci ou encore Jamel Debbouze, qui était accompagné de son fils Léon (11 ans).

Avant de se rendre au Parc des Princes, Timothée Chalamet est passé dans l'émission C à vous de France 5. Il y a d'ailleurs été question de foot. L'acteur a révélé que son club français préféré n'est pas le PSG mais les Verts de Saint-Etienne. "C'est l'équipe de mon coeur, elle a une signification par rapport à mon père, ma famille française, c'est une fierté de la région, de la ville", a-t-il expliqué. Cet attachement à l'AS Saint-Etienne, il le doit à ses nombreuses vacances passées dans la maison familiale de Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, où habitaient son grand-père paternel Roger Chalamet, pasteur, et sa grand-mère Jean, une Canadienne.