Lily-Rose Depp en couple avec Timothée Chalamet : les baisers qui confirment !

Le 2 septembre 2019, Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet n'étaient pas décidés à officialiser leur histoire d'amour qui passionne tant les fans depuis maintenant bientôt un an. Pourtant les nombreux regards qu'ils ont échangés sur le tapis rouge du 76e festival international du film de Venise, pour la présentation du film Netflix Le Roi, étaient lourds de sens. Tant pas leur quantité que par leur intensité. Il ne faisait aucun doute que l'actrice de 20 ans et l'acteur de 23 ans étaient bien plus de simples partenaires de tournage heureux de se retrouver sur un magnifique tapis rouge. Ce n'est finalement pas à Venise dans une autre célèbre ville italienne que la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp et le fils de l'actrice américaine Nicole Flender ont confirmé leur romance.

Comme le rapporte le Daily Mail, photos à l'appui, Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet se sont offert quelques jours de détente en Italie à l'issue de la Mostra de Venise. Les deux acteurs ont posé leurs valises dans la ville romantique de Capri.

Lundi 9 septembre 2019, Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet ont été vus en train de s'embrasser passionnément sur un bateau, la fille de Vanessa Paradis parée d'un bikini léopard et Timothée dans un short de bain rouge. Enlacés, les amoureux ne semblent pas se soucier des regards alentour, eux qui ont tant protégé cette romance.

Les premières rumeurs avaient débuté à la fin de 2018, lorsque le duo avait été photographié bras dessus et bras dessous dans les rues de New York. Malgré l'impatience de leurs fans pour connaître la vraie nature de leur relation, les deux acteurs ont toujours fait en sorte de ne pas s'exprimer sur le sujet. Comme ce soir du 6 janvier 2019 où Timothée Chalamet avait foulé le tapis rouge des Golden Globes dans un ensemble sensationnel Louis Vuitton, signé Virgile Abloh, au côté de sa maman. Interrogé sur Lily-Rose Depp par une journaliste d'Access Hollywood, Timothée Chalamet avait botté en touche, aidé par sa cavalière.

Malgré ces baisers passionnés à Capri, rien n'assure que les deux amoureux seront plus bavards sur leur couple à l'avenir...