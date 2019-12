Emma Watson théâtrale face à Timothée Chalamet et Louis Garrel

En attendant la sortie du film en France le 1er janvier 2020, l'équipe des "Filles du docteur March" s'est retrouvée à New York le temps d'une avant-première décontractée, bien qu'égayée de plumes et paillettes. Les Français Timothée Chalamet et Louis Garrel étaient présents, non loin d'Emma Watson.

L'avant-première du film "Les Filles du docteur March" à New York, le 7 décembre 2019.

Il va falloir attendre le 1er janvier 2020 pour que les spectateurs français puissent enfin découvrir Les Filles du docteur March, nouvelle adaptation du roman de l'Américaine Louisa May Alcott, publié en deux volumes en 1868 et 1869. Une autobiographie romancée qui raconte l'histoire de quatre soeurs pendant la guerre de Sécession, et qui est depuis devenu un véritable classique de la littérature. Une première adaptation cinématographique avait été faite en 1994 avec Winona Ryder, Christian Bale, Kirsten Dunst, Claire Danes et Susan Sarandon.