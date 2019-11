Cara Delevingne : Dans les bras d'Olivier Rousteing, avec Eva Longoria

L'histoire d'amour entre Cara Delevingne et Olivier Rousteing continue ! Les deux amis se sont associés pour concevoir une collection de vêtements. Ils en ont fêté le lancement à Los Angeles, avec Eva Longoria et Amber Heard.

Dans son bilan Year In Fashion 2019, la plateforme de recherche de mode mondiale Lyst a mentionné les collaborations d'Off-White™ et Ikea, de sacai et Nike et de Reformation et New Balance parmi les associations les plus prisées de l'année. Cara Delevingne et Olivier Rousteing se placent pour 2020. Le top model de 27 ans et son ami créateur de mode ont conçu la collection Puma et Balmain.

Cara, égérie de l'équipementier allemand, et Olivier, directeur artistique de la maison parisienne, ont célébré la sortie de leur projet le jeudi 21 novembre 2019 aux Milk Studios, à Los Angeles.