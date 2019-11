Cara Delevingne : Toute nue à Paris, avec Olivier Rousteing

L'automne bien entamé et l'hiver approchant à grands pas, les manteaux et pulls en laine, bonnets et écharpes sont redevenus en vogue ! Cara Delevingne a tout enlevé et bravé la météo pour un happening surprenant. Le top model et son ami Olivier Rousteing se sont déshabillés et ont encore posé entièrement nus derrière la vitrine d'une prestigieuse boutique parisienne...

Que diriez-vous de passer "Une nuit à Paris" avec Cara Delevingne et Olivier Rousteing ? Les deux stars ont convié leurs millions de followers Instagram respectifs à les suivre dans leurs folles aventures nocturnes. Le week-end dernier, Cara a rejoint Olivier Rousteing à Paris pour une soirée mémorable, filmée avec un iPhone.

Le mannequin de 27 ans et le créateur de mode de 34 ans se sont prêtés à un "Action ou vérité". Ils ont relevé plusieurs défis, dont celui de se déshabiller et de poser, entièrement nus, derrière la vitrine de la boutique Balmain Saint-Honoré, située au 374 rue Saint-Honoré, dans le 1er arrondissement de Paris.