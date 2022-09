Cara Delevingne très mal en point ? Ces photos en disent long... sa famille prête à intervenir

Cara Delevingne n'est pas au top de sa forme. L'actrice et mannequin britannique de 30 ans a été aperçue à l'aéroport de Van Nuys de Los Angeles ce lundi 5 septembre 2022 avec son chien prénommé Alfie. Vêtue d'un tee-shirt noir sur lequel apparaissait le visage de Britney Spears, d'un jogging noir aux couleurs du drapeau jamaïcain, de chaussettes oranges... la jeune femme fumait une cigarette, les cheveux détachés et affichait une mine des mauvais jours. Des photos ont été dévoilées par le Daily Mail.

La jeune femme devait embarquer à bord du jet privé de Jay-Z mais l'avion n'a pas pu décoller en raison de son comportement jugé intolérable. Selon une source qui a parlé au Daily Mail, Cara Delevingne paraissait "incapable de contrôler les mouvements de son corps à certains moments : on l'a vue au téléphone, se penche, lâcher son téléphone et marcher en ayant l'air très agitée et comme si elle ne pouvait pas s'arrêter de bouger".

Les proches et la famille de Cara Delevingne inquiets

L'état de santé de Cara Delevingne préoccupe la famille et les proches de la jeune femme. "Nous sommes tous incroyablement inquiets. La situation se construit depuis quelques semaines maintenant et la famille de Cara est impliquée. Il est question d'organiser une sorte d'intervention et de s'assurer que Cara reçoive l'aide dont elle pourrait bien avoir besoin", a confié un ami de Cara Delevingne au Sun ce mercredi 7 septembre.

Quelques jours auparavant, Cara Delevingne était aperçue au festival Burning Man qui s'est tenu dans le désert du Nevada. Des sources ont indiqué au Daily Mail que la jeune femme n'avait pas mangé ni pris de douche ce jour-là. Selon eux, l'actrice "venait de passer des jours dans le désert, ne mangeant pas beaucoup et elle avait l'air échevelée parce qu'elle n'avait pas encore eu le temps de se laver." Cara Delevingne traverserait-elle une période de dépression ? La question se pose.