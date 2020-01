Laeticia Casta et Monica Bellucci : Duo de charme au gala du Sidaction

Nombreuses sont les stars à avoir répondu à l'invitation de Line Renaud. Le 23 janvier 2020, au dernier jour de la Fashion Week haute couture, se tenait la 18e édition du Dîner de la mode du Sidaction. Un rendez-vous incontournable organisé au Pavillon Cambon Capucines – Potel et Chabot à Paris. Parmi les 450 convives, les actrices Laetitia Casta, Isabelle Huppert et Monica Bellucci se sont illustrées en tenue de soirée.

Revenue du Festival de l'Alpe d'Huez, Isabelle Huppert a affiché une certaine complicité avec sa camarade italienne, radieuse avec sa coupe courte. Non loin de là, Géraldine Nakache et Sandrine Kiberlain, de même que Mareva Galanter et Helena Noguerra, ont formé deux autres duos de charme, non loin de Laeticia Casta, sensuelle dans sa robe décolletée à fines bretelles. Clémence Poésy, Marina Foïs, Amira Casar, mais aussi Joséphine Japy, Marie-Josée Croze et Reem Kherici ont elles aussi complété cette jolie liste de comédiennes mobilisées.

Plusieurs personnalités de la mode française étaient également présentes jeudi soir : Jean Paul Gaultier, en pleine forme après le succès de son tout dernier défilé haute couture organisé la veille au théâtre du Châtelet, Simon Porte Jacquemus, Inès de la Fressange, le mannequin Cindy Bruna... Tous ont ainsi pu danser avec Bilal Hassani, trinquer avec Pascal Obispo et poser avec Iris Mittenaere.

Des fonds en hausse, une mobilisation en baisse

Comme l'a rapporté l'AFP, 780 000 euros ont été récoltés durant la soirée, contre 650 000 euros l'an dernier. La moitié des dons finance des programmes de recherche et de soins et l'autre moitié, des programmes de prévention et d'aide aux malades en France et dans les pays en développement. Line Renaud, à l'origine du Sidaction avec Pierre Bergé, a lancé un vibrant appel jeudi soir "pour entretenir le feu sacré dans la très longue guerre contre le sida et décrocher les victoires attendues depuis trente-cinq ans".

"Aujourd'hui, en 2020, je vous le dis en toute sincérité : la lutte contre le sida est un navire qui tangue dangereusement. Il tangue parce qu'une certaine opinion publique laisse entendre que cette guerre menée depuis trente ans serait gagnée, que l'on guérirait du virus. Rien n'est plus faux, a affirmé la comédienne de 91 ans. Oui, les progrès sont nombreux et spectaculaires. (...) Mais nous ne disposons toujours d'aucun vaccin et la marginalisation des personnes séropositives demeure tenace."

Selon les derniers chiffres ONUSIDA (2018), 37,9 millions de personnes vivent avec le VIH et plus d'une personne sur trois n'a toujours pas accès aux traitements.