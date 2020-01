Estelle Lefébure, Cristina Cordula... canons aux adieux de Jean Paul Gaultier

"Toutes les bonnes choses ont une fin", dit le dicton ! Les amoureux de mode en font la triste expérience avec la fin de la Fashion Week. Jean Paul Gaultier lui a fait ses adieux à l'issue d'un défilé d'anthologie. La sexy Estelle Lefébure, Cristina Cordula et Iris Mittenaere en étaient les mannequins stars...

"Le 22 janvier 2020, je fêterai mes 50 ans de carrière dans la mode avec un grand défilé-show Haute Couture, au Théâtre du Chatelet. Ce sera aussi mon dernier défilé", avait écrit Jean Paul Gaultier avant le début de la Fashion Week. Pour ce grand jour, le couturier de 67 ans a pu compter sur la présence de nombreux amis et admirateurs. La chanteuse et actrice Louane, enceinte de son premier enfant, Carla Bruni, Nikos Aliagas et bien d'autres ont assisté à cet au revoir triomphal.

Les stars étaient également sur le podium du défilé Jean Paul Gaultier. La chanteuse Mylène Farmer, les top models Estelle Lefébure, Cristina Cordula et Noémie Lenoir, les actrices Béatrice Dalle et Rossy de Palma, l'ex-Miss France et ex-Miss Univers Iris Mittenaere, Paris Jackson, Irina Shayk et les soeurs Gigi et Bella Hadid ont participé au spectacle en défilant dans des tenues uniques. Pas moins de 18 de ces looks (et 25 accessoires de la dernière collection Haute Couture de Jean Paul Gaultier) ont été conçus grâce à des cristaux de Swarovski, partenaire de longue date du créateur.

Côté hommes, Antoine De Caunes et Djibril Cissé ont également été castés pour l'événement. L'ancien footballeur français, apparu juste après Cristina Cordula, n'a pas manqué de remercier Jean Paul Gaultier pour cette invitation sur Instagram.