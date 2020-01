Carla Bruni et Nikos Aliagas : Émus au dernier défilé de Jean Paul Gaultier

View this post on Instagram

Cher @jpgaultierofficial quelques souvenirs en attendant le dfil ce soir. Je n'arrive pas croire que ce sera le dernier I cannot believe that tonight will be the last show of the great @jpgaultierofficial . Doing his shows was always a great joy and a great honor. Here are a few memories #jeanpaulgaultier #jeanpaulforever #jpg