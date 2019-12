Marie de Danemark : Sa pique à Meghan Markle, trop plaintive ?

Dans une nouvelle interview accordée au magazine Gala de ce 19 décembre 2019, Marie de Danemark s'est confiée sur son rôle de princesse au côté du prince Joachim, cadet de la reine Margrethe II. L'occasion pour cette Parisienne de naissance, que rien ne prédestinait à cette vie royale, de commenter la pression médiatique qui va de pair avec une telle fonction.

Scolarisée en Suisse au collège Beau Soleil, puis aux États-Unis, Marie Cavallier a d'abord travaillé dans le marketing avant de porter une tiare. Un changement de vie radical qui n'est pas aisé : "Il n'y a pas de centre de formation ! J'ai appris au fur et à mesure, a expliqué la mère de Henrik et Athena, 10 et 7 ans. Le plus difficile à été d'acquérir la langue. Parce que j'en pratiquais plusieurs, je pensais qu'il ne s'agirait que d'un formalité. Eh bien, non !" Elle a certes pu compter sur les conseils de son mari Joachim pour déchiffrer le protocole royal, mais pas seulement : "Un jour, mon beau-père [le prince consort Henrik, NDLR] m'a prise à part pour me dire que ma révérence n'était pas assez profonde. Depuis, je mets le genou à terre", a précisé la princesse de 43 ans, non sans humour.

Pour ce qui est de vivre sous l'oeil du public et des médias, Marie de Danemark ne semble pas vraiment en souffrir. Contrairement à Meghan Markle, qui a ouvertement évoqué ses difficultés à gérer le "harcèlement" de la presse anglaise, la princesse danoise préfère ne pas se lamenter : "Je fais en sorte de ne m'exposer qu'en cas de nécessité. Se plaindre ne sert à rien." Voilà qui doit être plus simple lorsque l'on n'est pas poursuivie par des tabloïds à longueur de journée...