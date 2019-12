Joachim et Marie de Danemark installés à Paris : leurs enfants "fatigués"

Depuis la rentrée 2019, le prince Joachim de Danemark, son épouse Marie Cavallier et leurs deux enfants vivent en France. Après quatre ans passés près de Copenhague, la petite famille a posé ses valises à Paris afin que le cadet de la reine Margrethe II puisse suivre une formation d'un an au Centre des hautes études militaires, sur invitation spéciale d'Emmanuel Macron. Une nouvelle vie que le couple raconte dans une interview accordée au magazine Gala du 19 décembre 2019.

Marie Cavallier est certes née à Paris, mais elle n'avait plus vécu en France depuis près de trente ans. Un retour aux sources qu'elle est ravie de partager avec ses enfants franco-danois, Henrik (10 ans) et Athena (bientôt 8 ans). Mais leur récente scolarisation dans une école bilingue de la capitale n'est pas des plus reposantes : "Apprendre dans une autre langue, huit heures par jour, est fatigant. Au Danemark, les journées à l'école sont plus courtes, a affirmé la princesse de 43 ans. L'après-midi est plutôt consacré aux activités physiques et à la créativité. Mais je ne les ai jamais entendus se plaindre (...). Et ici, ils me parlent français. J'en suis particulièrement heureuse."

Père de deux grands enfants nés de son premier mariage avec Alexandra Manley, Joaquim de Danemark partage également cette pause parisienne avec Nikolai et Felix, 20 et 17 ans : "Nikolai est venu passer dix jours pour la Fashion Week. Il est mannequin et défile notamment pour Dior et Burberry, a déclaré le prince de 50 ans. Mais tout est clair dans sa tête (...), l'important, ce sont ses études d'économie. Felix, lui, est encore à l'école."

Pour les fêtes de fin d'année, la famille a prévu de rentrer chez elle, "au Danemark, où la tradition de Noël est très importante" : "On cuisine beaucoup de gâteaux, on sert des boissons chaudes, la maison est décorée par ce qu'ont fait les enfants : des lutins, des fées, des guirlandes, a ainsi expliqué la princesse Marie. On met de vraies bougies dans les sapins et sur tous les meubles. Un Noël très 'hygge', comme notre art de vivre."