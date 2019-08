Nikolai de Danemark en couple : avec Benedikte, le prince top model passe un cap

À tout juste 20 ans, qu'il a fêtés le 28 août 2019, tout sourit au prince Nikolai de Danemark, ce qu'illustre bien l'avalanche de like et de commentaires laudateurs venus couronner les trois nouveaux portraits officiels diffusés par la cour danoise à cette occasion. En mode beau gosse au palais, cheveux longs, regard translucide et poses l'air de ne pas y toucher à l'avenant.

Aîné des enfants du prince Joachim (second fils de la reine Margrethe II), issu de son premier mariage avec la comtesse Alexandra de Frederiksborg, le jeune homme discret s'est fait ces deux dernières années un nom et une notoriété en tant que mannequin (signé chez Scoop Models à Copenhague) : après ses premiers pas de top modèle sur le podium de la Fashion Week de Londres en février 2018 pour Burberry, on l'a revu à Paris en juin de la même année pour Dior, et à nouveau pour la maison française en novembre à Tokyo, cependant qu'il garnissait son portfolio de campagnes publicitaires (Dior), de couvertures et de sujets éditoriaux (Dust Magazine, Euroman, Vogue Homme Ukraine).

Pour autant, le prince Nikolai garde la tête froide et s'est montré parfaitement clair : le mannequinat n'est qu'un hobby, priorité aux études. Ainsi s'apprête-t-il à entamer un Bachelor en administration des affaires à l'école de commerce de Copenhague, où il a été admis au mois de juillet 2019. "Je suis très heureux de rejoindre la Copenhagen Business School, c'est un bon tremplin pour entrer dans le monde des affaires, de plus l'école est en anglais, ce qui me donnera de nombreuses opportunités par la suite", s'est-il réjoui cet été auprès d'un média scandinave. Et son bonheur ne s'arrête pas là : sa petite amie, Benedikte Thoustrup, a elle aussi été acceptée dans le même établissement. Ils ne se quittent plus...

Nikolai et Benedikte ont emménagé ensemble

En couple depuis plus d'un an après s'être connus au lycée privé Herlufsholm, où ils étaient dans la même classe et qu'ils ont quitté en juin 2018, le jeune prince danois et sa compagne, fille du patron d'une des plus grandes banques danoises (Sydbank), ont dû poursuivre leur relation à distance. Elle est partie un an étudier à la Sorbonne, à Paris, il s'est partagé entre ses activités de mannequin notamment en Asie et sa formation militaire – qu'il a abandonnée au bout de deux mois (son père le prince Joachim a d'ailleurs fait son mea culpa public à ce sujet, disant avoir eu tort de pousser son fils à intégrer absolument l'académie militaire par laquelle lui-même était passé).

Mais désormais leur avenir s'écrit plus que jamais ensemble : les médias scandinaves affirment qu'ils vivent même ensemble, Benedikte ayant emménagé dans l'appartement dont Nikolai dispose à Amalienborg, le complexe royal au coeur de Copenhague, situé à seulement quelques minutes à pied de l'école de commerce. De beaux rideaux et des pots de fleurs y auraient même fait récemment leur apparition, incontestablement le signe ultime d'une nouvelle présence féminine en ces lieux, s'amusent à observer nos confrères de Se & Hør. Avec la bénédiction de toute la famille (la mère de Nikolai trouve Benedikte "merveilleuse", le père de cette dernière considère le prince comme un "très gentil garçon"), le joli petit couple y aura toute sa tranquillité auprès de la reine Margrethe pour cette année que le prince Joachim, sa femme la princesse Marie et leurs enfants le prince Henrik et la princesse Athena passeront quant à eux... à Paris : le couple princier doit en effet emménager dans la capitale française de septembre 2019 à l'été 2020 dans la mesure où Joachim de Danemark doit suivre une formation au Centre des hautes études militaires.