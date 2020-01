Louane enceinte : elle officialise sa grossesse au défilé Jean-Paul Gaultier

Certes, la rumeur selon laquelle Louane est enceinte courait depuis quelques mois déjà mais l'héroïne de La famille Bélier s'était jusque-là montrée extrêmement discrète. Sa dernière apparition officielle remontait à septembre 2019 lorsqu'elle avait participé à l'opération Charity Day chez Aurel BCG partners, à Paris, pour la triste date du 11 septembre, celle des terribles attentats aux Etats-Unis. A l'époque, elle était déjà enceinte mais n'avait pas souhaité dévoiler l'heureuse nouvelle.

Quelques jours plus tôt, le 4 septembre, celle qui a été révélée en 2013 dans The Voice (TF1) avait accepté de participer à l'émission Clique de Mouloud Achour (Canal+) pour répondre aux attaques grossophobes dont elle avait été victime. Alors que seul son buste était filmé, pour cacher ses premières rondeurs de future maman, Louane s'était montrée très émue. "Aujourd'hui, ça me touche plus ou moins. En vrai, ça touche toujours un peu... Mais j'ai beaucoup plus de recul. Si ces gens-là sont capables de juger uniquement sur le physique, ce n'est pas ma cible. Je fais de la musique, je ne prétends pas être mannequin. Ils ont du temps à perdre, quoi. C'est dommage, ça me rend triste pour eux", avait-elle expliqué. La chanteuse s'était également confiée sur son absence médiatique, qui intriguait ses nombreux fans : "J'ai commencé à prendre du temps. Je me suis dit que j'allais aller vite et je me suis dit que j'allais vraiment prendre du temps et en fait avec le recul, la chance que j'ai de prendre du temps aujourd'hui, ça pourrait me porter préjudice (...) c'est un risque de prendre du temps." On sait maintenant ce qui justifiait ce recul et cette prise de temps.

Quant à savoir avec qui Louane est en couple, la chanteuse n'a pas souhaité officialiser son histoire d'amour et l'identité du papa de son bébé puisque c'est seule qu'elle a assisté au dernier défilé Haute Couture de Jean-Paul Gaultier.