Louane, Claire Chazal et Tina Kunakey mobilisées pour lever des fonds

Chaque année, la date du 11 septembre a une résonance particulière à travers le globe. Mais le deuil, le souvenir, l'effroi s'accompagnent depuis 2005 d'un événement un peu plus joyeux. Les célébrités de vingt-deux pays - dont la France - se regroupent aux différents sièges de BCG Partners pour le Charity Day. Leur but : répondre au téléphone afin de lever des fonds pour leurs associations respectives. Et on peut dire que le cru 2019 était joliment composé entre nos frontières, depuis la salle des marchés d'Aurel BGC. Au bout du fil, Louane Emera, Claire Chazal, Tina Kunakey mais aussi Leila Bekhti, Marc Lavoine, Francis Huster, Philippe Candeloro, Laurie Cholewa, Paul Belmondo, Michel Jonasz, Bernard de La Villardière ou encore les chanteuses Tal et Keren Ann.

La mission qu'ils ont acceptée est plutôt rude puisque ces stars de la chanson, du cinéma ou du petit écran doivent gérer la transaction de sommes très importantes - un domaine qu'ils ne maîtrisent en aucun cas. "Je ne comprends rien quand les gens me parlent au téléphone et, moi-même, je ne comprends pas ce que je dis, explique l'humoriste Jonathan Cohen à l'AFP. Mais c'est fascinant parce qu'ils ont tous l'air de se comprendre à travers un dialecte très opaque."

Aux États-Unis, les généreux bienfaiteurs ont quant à eux pu tailler le bout de gras avec des personnalités comme Cindy Crawford ou Sean Penn. En Angleterre, Kit Harington (Game of Thrones) et le Prince Harry ont aussi pris part au Charity Day. En quinze ans d'existence, l'événement solidaire a récolté "160 millions de dollars à travers le monde, dont 170 associations ont été bénéficiaires" précise l'AFP. On attend les résultats de l'année 2019 avec grande impatience...