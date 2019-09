Louane : Émue, elle répond aux attaques grossophobes

Assez discrète ces derniers mois, Louane a accepté de participer à l'émission Clique sur Canal+, mardi 3 septembre 2019. La chanteuse et actrice de 22 ans a évoqué, avec d'autres invitées, le sujet des violences faites aux femmes alors que le pays a connu son 101e féminicide. Mais elle a aussi parlé d'elle-même. Attaquée sur son physique, elle a réagi.

Lors de la dernière cérémonie des Victoires de la musique, Louane avait été la cible de tweets grossophobes de la part d'une poignée de téléspectateurs indélicats. Soutenue par ses fans et par des personnalités médiatiques, l'ancienne candidate de The Voice avait préféré garder le silence. Dans Clique, elle a toutefois dit quelques mots sur le sujet. "Je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude... C'est bête de dire ça ,mais j'ai commencé à faire de la télé à 16 ans. À l'époque, ça ne se voyait pas forcément, ce n'était pas repris par les médias, les railleries et les insultes dont peuvent faire preuve les réseaux sociaux. Mais c'était déjà le cas quand j'avais 16 ans", a-t-elle déclaré.

Et Louane, qui travaille actuellement sur un nouveau disque, d'affirmer qu'elle essaye désormais de prendre de la distance par rapport à ce qu'elle peut lire sur elle. "Aujourd'hui, ça me touche plus ou moins. En vrai, ça touche toujours un peu... Mais j'ai beaucoup plus de recul. Si ces gens-là sont capables de juger uniquement sur le physique, ce n'est pas ma cible. Je fais de la musique, je ne prétends pas être mannequin. Ils ont du temps à perdre, quoi. C'est dommage, ça me rend triste pour eux", a-t-elle ajouté avec une voix très émue sous les applaudissements.

Deux ans après son dernier disque éponyme porté par le single On était beau, Louane devrait donc prochainement proposer à ses fans de nouvelles chansons. Sur Instagram, elle continue de laisser "À suivre" comme seule indication pour son public...

Thomas Montet