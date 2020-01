Reese Witherspoon : Attentive à la Fashion Week avec Virginie Efira

Cette saison encore, de nombreuses célébrités ont assisté à la Fashion Week de Paris. Reese Witherspoon en a retrouvé la ferveur mardi 21 janvier 2020, sur invitation de Giorgio Armani. L'actrice américaine avait pour voisines de premier rang les ravissantes Virginie Efira et Juliette Binoche.

Giorgio Armani a dévoilé sa collection Haute Couture printemps-été 2020 mardi soir au Pavillon Vendôme, dans le 1er arrondissement de Paris. Plusieurs célébrités s'y sont rendues pour la découvrir. Reese Witherspoon faisait partie des spectateurs du défilé du couturier italien.

Vêtue d'une combinaison bustier en velours, l'héroïne de la série The Morning Show s'est sagement assise au premier rang. Elle a suivi, au côté de sa partenaire à l'écran Bel Powley (également au cast de la série The Morning Show), les passages successifs des mannequins. Non loin d'elles, Virginie Efira, Guillaume Canet et Juliette Binoche (bientôt dans La Bonne Épouse, en salles le 11 mars 2020) s'étaient également glissés dans la peau de critiques de mode, disséquant la collection haute en couleur.

La Paris Fashion Week vit déjà ses derniers instants. Cette folle semaine avait commencé le mardi 14 janvier avec les défilés masculins et prendra fin ce jeudi 23 janvier.