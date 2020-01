Pascal Obispo : Avec sa femme Julie, babydoll décolletée, pour une grande soirée

Pascal Obispo et sa femme Julie Hantson sont des oiseaux plutôt rares, mais les amoureux étaient de sortie le jeudi 23 janvier 2020. Le chanteur français de 55 ans et son épouse ont participé à la 18e édition du Dîner de la mode du Sidaction organisée au Pavillon Cambon Capucines – Potel et Chabot, situé dans le 1er arrondissement de Paris.

Le couple était parfaitement assorti pour cette grande soirée qui a attiré de nombreuses personnalités et qui a clôturé en beauté la Fashion Week Haute couture de Paris marquée par le dernier défilé de Jean Paul Gaultier. Le créateur était d'ailleurs présent.

Ainsi, Pascal Obispo et sa belle Julie ont misé sur des looks noirs, sobres et satinés. Tandis que le coach de The Voice (TF1) a opté pour une chemise ouverte afin d'apporter un peu de décontraction à sa tenue, Julie a quant elle joué la carte de l'ultraféminité. La jolie blonde qui est mariée depuis 2015 à Pascal Obispo portait une longue robe noire décolletée et ses longs cheveux blonds étaient lâchés. De quoi lui donner des allures de babydoll.