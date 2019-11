Pascal Obispo ému : Premières confidences de son épouse Julie à la télévision

Entre Pascal Obispo et Julie Hantson, c'est une affaire qui dure. Depuis leur mariage au cap Ferret en 2015, tout semble aller merveilleusement bien. Après avoir chanté ensemble sur le titre Et bleu, issu du 11e album du chanteur, ils se sont retrouvés ensemble pour la première fois à la télévision. Invité de Ça ne sortira pas d'ici (France 2), mercredi 20 novembre 2019, le chanteur a eu la surprise de voir son épouse évoquer leur couple pour la première fois sur le petit écran.

Pour poser son diagnostic, Michel Cymes a fait appel à plusieurs proches de Pascal Obispo, dont Julie Hantson. Elle explique alors au médecin du paf que son mari souffre d'une "nipponite" : "Il a un samouraï tatoué dans le dos. À la maison, on a trois costumes de samouraï." Une passion pour le Japon également culinaire, puisqu'il avale d'énormes plateaux de sushis après chaque concert. "Il s'est dépensé pendant deux heures et demie... Il devient fou !", confie-t-elle. Deuxième pathologie : "l'hard-rockinose". "Pascal, avant chaque concert, écoute en boucle et à fond du Rammstein. Ça étonne tout le monde ! Je ne m'attendais pas du tout à ça au début, mais bon, pourquoi pas. Avec la voix du mec en plus, très très grave, puissante", plaisante-t-elle au micro de France 2.

Mais ce n'est pas tout. Pascal Obispo aurait un tic de langage : il répéterait "du coup" à chaque phrase. Une petite habitude qui irrite un peu sa compagne. "Ça me rend malade, vraiment", blague Julie Hantson. De bien tendres confidences qui ont ému le chanteur.