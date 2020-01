Michèle Laroque, Arnaud Ducret, Melha Bedia... Rencontre à l'Alpe d'Huez 2020

Encore quelques semaines de patience avant de pouvoir découvrir au cinéma les comédies qui ont marqué le Festival de l'Alpe d'Huez 2020. Avant que le palmarès ne soit révélé le 18 janvier dernier, Purepeople.com est allé à la rencontre des différents comédiens présents lors de ce rendez-vous cinéma devenu incontournable. Les stars des films Forte, Mine de rien, Chacun chez soi et La Daronne ont répondu à nos questions.

Pour la seconde fois, Michèle Laroque est passée derrière la caméra pour réaliser une nouvelle comédie, Chacun chez soi, qui sortira en salles le 22 avril prochain. Si le couple qu'elle forme avec Stéphane de Groodt à l'écran est en crise, le duo de comédiens s'est montré complice lors de la présentation du film au Festival mercredi dernier. "C'est quand même très agréable, nous sommes à la montagne, il fait beau, on présente des films", nous a confié l'acteur de 53 ans, récompensé quelques jours plus tard par le Prix d'interprétation masculine pour sa performance dans un autre film en compétition cette année, Tout nous sourit.

"Je pense qu'il y a une grande attention, un grand intérêt pour les films projetés ici, ça fait vraiment plaisir", a pour sa part commenté Isabelle Huppert, venue défendre le film La Daronne. Un enthousiasme partagé par Alison Wheeler et ses camarades de la comédie Forte, Melha Bedia et Bastien Ughetto : "Je suis hyper heureuse d'être là, c'est la deuxième fois que je viens, je suis venue il y a 1000 ans et c'est encore plus cool de venir pour le film de Melha", a de son côté partagé la chroniqueuse de Quotidien (TMC). Les spectateurs pourront retrouver ce joyeux trio au cinéma le 18 mars prochain.