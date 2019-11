Alison Wheeler : Régime Dukan, Ophélie Winter... ce qui la rend VNR (EXCLU)

A 33 ans, tout semble enfin sourire à Alison Wheeler. La jeune femme poursuit sa carrière au cinéma, à la télévision (dans Quotidien) et se lance même dans l'écriture. Elle publie un ouvrage autobiographique à tendance très humoristique intitulé Ma vie est mieux que la vôtre. En pleine promo, elle a répondu au format VNR de Purepeople.com.

Dans son livre, Alison Wheeler retrace avec humour et sincérité son parcours, ses hauts et ses bas en distillant au fur et à mesure des anecdotes ou des tranches de vie. La jolie rousse moque ainsi les régimes et dévoile avoir elle-même tenté le célèbre et décrié régime Dukan. "Ça te fait puer de la gueule très très fort. Et pour rien puisque tu reprends tout après ! J'imagine que ça a marché peut-être sur d'autres, moi j'ai trouvé ça dramatique et surtout j'en avais pas besoin mais j'avais pas compris à l'époque. J'ai fait deux semaines, impossible de tenir cette merde !", nous a-t-elle confié.

Alison Wheeler, que certains ont aussi pu voir dans Going to Brazil, Gaston Lagaffe ou Loue-moi !, évoque également dans son livre tous ses petits plaisirs coupables que ce soit de regarder Danse avec les stars en jogging et un verre de rouge à la main, de prendre des nouvelles des candidats de Loft Story ou de chanter très fort du Ophélie Winter. Alors que cette dernière traverse une passe difficile depuis quelques semaines, Alison Wheeler a partagé sa peine. "Ça m'embête parce que c'est quelqu'un qui fait partie du patrimoine des années 1990 et rien que pour ça je la respecte. Je sais pas ce qui lui est arrivé dans sa vie pour en arriver là mais je suis jamais contente du malheur des autres", a-t-elle ajouté.

Pour écouter la suite des confidences d'Alison Wheeler sur la coloscopie, les hôtesses du Tour de France ou les clichés sur les roux, c'est en vidéo !

Thomas Montet