Tom Villa et sa chérie Marion complices pour soutenir Alison Wheeler

À l'approche de Noël, c'est un cadeau qui devrait se retrouver sous de nombreux sapins... L'humoriste et comédienne Alison Wheeler sort un livre intitulé Ma vie est mieux que la vôtre et elle a fêté cela par une grande soirée de lancement, le 12 novembre à Paris. Plusieurs célébrités étaient conviées.

À 33 ans, la sympathique Alison Wheeler propose donc un livre ovni, mélange d'anecdotes sur sa carrière, de tranches de vie et de révélations sur ses petits plaisirs personnels comme ses chansons guilty pleasure... "En écrivant Ma vie est mieux que la vôtre, j'ai voulu détourner les codes de ce genre, avec ironie et légèreté, et donner des conseils à la portée de toutes et tous : imaginer un livre qui serait comme une épaule douce sur laquelle vous poser", écrit-elle.

Ainsi, on apprend par exemple qu'elle a un jour été coupée d'une scène d'un film et qu'elle l'a découvert le jour de l'avant-première, qu'elle rêvait d'être astronaute, qu'elle est tombée dans la drogue Instagram ("la pire des addictions") ou encore qu'elle a une passion pour Danse avec les stars (un show qu'elle regarde avec sa mère "toutes les deux en jogging, coiffées des dessous de bras et avec un petit verre de rouge"). Côté plaisirs coupables, elle est la première à s'époumoner sur du Ophélie Winter et n'a pas peur non plus de viser la lune...

Lors de cette soirée de lancement, Alison Wheeler – que beaucoup ont découverte dans l'émission Quotidien – a pu compter sur la présence de l'humoriste et comédien Tom Villa venu avec sa chérie Marion, la romancière Tristane Banon accompagnée de son amoureux Pierre Lefèvre ou encore Karima Charni, Pénélope Bagieu et son compagnon Waxx, Louisiane C. Dor, ses camarades de Quotidien Lilia Hassaine et Pablo Mira, Jérôme Anthony, Anne Denis, Fabien Lecoeuvre, Mathieu Johann (aux commandes de l'événement), Anaïs Croze, Léa Paci, Ycare, Éric Jean-Jean...

Thomas Montet